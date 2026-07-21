Caso Mario Roggero | la giustizia la clemenza ed il significato della pena

Il caso di Mario Roggero coinvolge un procedimento giudiziario che ha suscitato discussioni sulla clemenza e il significato della pena. La vicenda si sviluppa attraverso diverse fasi legali, con opinioni contrastanti sulla sua condanna. Alla fine, la decisione finale sarà presa dal presidente della Repubblica, che dovrà valutare le varie posizioni e il quadro complessivo del procedimento. La vicenda resta aperta e in attesa di sviluppi ufficiali.

di Alessandro Cantoni. Il caso Roggero e il significato della giustizia. Seguendo la vicenda giudiziaria di Mario Roggero, diverse ragioni si intrecciano, si contrappongono fino a formare un groviglio inestricabile sul quale avrà l’ultima parola il presidente della Repubblica. Prima di giungere a qualsiasi conclusione, dobbiamo innanzitutto chiederci che cosa sia la giustizia ed interrogarci circa la sua funzione. Esiste un elemento tecnico, ma anche la cosiddetta discrezionalità. In altri termini, la giustizia non è – o non dovrebbe essere – un banale meccanismo burocratico, ma ad essa dovrebbe congiungersi una componente umana e valutativa delle circostanze. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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