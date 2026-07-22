Caso Finalter perquisizioni della Gdf tra Milano e Genova nella società del trust di cui il sindaco di Milano Sala non indagato è socio di minoranza

Da lanotiziagiornale.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le forze dell’ordine hanno eseguito perquisizioni tra Milano e Genova nella società Finalter, coinvolta nel caso. La società è controllata dal trust Inter, di cui il sindaco di Milano è socio di minoranza con il 20%, mentre il socio di maggioranza possiede l’80%. Nessuno è stato ancora iscritto nel registro degli indagati. Le verifiche riguardano documenti e attività della società.

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Nuovo colpo di scena nella vicenda Finalter, la società di consulenza partecipata dal sindaco di Milano Beppe Sala (20%), tramite il trust Inter, e dal suo socio Pietro Galli (80%). Stamattina la Guardia di finanza ha eseguito una serie di perquisizioni nell’ambito dell’inchiesta sulle presunte fatture false legate a consulenze commissionate da Engineering, multinazionale dell’informatica, titolare di grandi appalti pubblici da parte del Comune di Milano. Inoltre Finalter è anche proprietaria di una quota societaria della stessa Engineering. Nel mirino dei pm milanesi Eugenio Fusco e Cristian Barilli c’è, oltre a Galli, fondatore e socio di maggioranza di Finalter, anche Giorgio Mezzadri, commercialista genovese e amministratore delegato della società. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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