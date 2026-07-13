Le forze dell'ordine stanno conducendo accertamenti su un sindaco e sulla società Finalter, di cui detiene il 20%. Dopo l’elezione nel giugno 2016, il primo non ha dichiarato la partecipazione, giustificando la scelta con un parere della direzione generale del Comune, basato su indicazioni dell’Anac. L’indagine riguarda eventuali benefici ricevuti e la trasparenza delle dichiarazioni patrimoniali del primo cittadino.

Dopo l’elezione a sindaco, avvenuta il 21 giugno 2016, Sala non dichiarò inizialmente la partecipazione del 20% nella società, spiegando però di essersi attenuto a un parere della direzione generale del Comune, maturato dopo una verifica delle indicazioni dell’Anac attraverso le Faq pubblicate sul s. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Milano, accertamenti della GdF su Sala e la società Finalter di cui detiene il 20%, il sindaco: “Mai avuti benefici”

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