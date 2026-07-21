finalter e il trust del sindaco sala pietro galli si dimette dal consiglio di amministrazione di atm milano

Pietro Galli si è dimesso dal consiglio di amministrazione di Atm Milano. La decisione è stata comunicata dalla società municipalizzata dei trasporti. Non sono state fornite motivazioni ufficiali. La comunicazione è avvenuta attraverso una nota ufficiale della stessa Atm. La sua uscita si aggiunge a una serie di cambiamenti nel consiglio di amministrazione.

Lascia la carica di consigliere dal cda di Atm Pietro Galli. Lo ha comunicato la stessa società municipalizzata dei trasporti di Milano in una nota. Di recente Galli, che fa parte anche del Consiglio di amministrazione della multinazionale Engineering Ingegneria Informatica, è finito al centro dell'attenzione per un'indagine della Guardia di finanza di Milano. Pietro Galli (Genova, 5 luglio 1963) era membro del cda di Atm dal 2023 ed era stato confermato nell'incarico nel 2026. Ricopriva anche il ruolo di presidente del Comitato Nomine e Remunerazioni e faceva parte del Comitato Sostenibilità della società. Galli è stato uno dei principali collaboratori di Sala durante Expo Milano 2015. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

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