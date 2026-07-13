Calcio morto a 38 anni l’arbitro olandese Rob Dieperink corpo trovato nella sua casa era accusato di abusi sessuali
Un arbitro olandese di 38 anni è stato trovato morto nella sua abitazione. Era stato arrestato a Londra dopo una partita di Conference League, ma l'inchiesta per accuse di abusi sessuali era stata archiviata per mancanza di prove. L’arbitro, che lavorava in Eredivisie, non aveva precedenti noti di problemi legali. La causa del decesso non è ancora stata ufficialmente comunicata.
L'arbitro era stato arrestato a Londra al termine della partita di Conference League tra Crystal Palace e Fiorentina. L'inchiesta, tuttavia, era stata successivamente archiviata per insufficienza di prove Rob Dieperink, arbitro di Eredivisie, è stato trovato senza vita nella sua abitazione di. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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