Caso Epstein morto in Francia Daniel Siad | era indagato per stupro e tratta di esseri umani
Daniel Siad, agente di modelle e sospettato di aver lavorato come intermediario per Jeffrey Epstein, è stato trovato morto nella sua casa in Francia. Era sotto indagine per accuse di stupro e tratta di esseri umani. Siad, che nel 2019 aveva subito il suicidio in carcere dell'imprenditore americano, non ha lasciato dichiarazioni. La polizia ha aperto un'indagine sulla sua morte.
È stato trovato morto nella sua abitazione in Francia Daniel Siad, agente di modelle e presunto intermediario per il miliardario americano Jeffrey Epstein, suicida in carcere nel 2019. A renderlo noto è stata la procura di Nanterre, confermando la notizia anticipata dal quotidiano Le Parisien. Sul decesso la procura ha aperto un’inchiesta per accertare le cause della morte dopo il ritrovamento del corpo e ha disposto un’autopsia. Allarme dato dalla sua coinquilina. L’uomo, 69 anni, di origine algerina ma con cittadinanza svedese e francese, era sospettato di reclutare giovani ragazze per consegnarle al pedofilo americano. Cinque donne hanno sporto denuncia contro di lui. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
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Il ramo francese del caso #Epstein. Trovato morto nella sua abitazione uno degli uomini accusati di procurare giovani donne per il finanziere pedofilo americano Jeffrey Epstein. Il quotidiano Le Parisien parla di un arresto cardiaco. #Tg1 Giuseppe Marino x.com
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