Caso Delmastro tana libera tutti | la questione morale non è più un problema siamo già nel mondo capovolto | il commento

Il Parlamento ha deciso di non aprire più dibattiti sulla condotta dei suoi membri, anche in presenza di gravi inchieste giudiziarie. Questa scelta segna la fine del discorso sulla questione morale, che finora aveva rappresentato un punto di riferimento per la responsabilità politica. La decisione di non affrontare più formalmente le questioni etiche indica un cambio di atteggiamento, con le istituzioni che sembrano aver messo da parte il confronto su eventuali comportamenti discutibili dei rappresentanti.

La chiusura del Parlamento di ogni sussulto etico, il formidabile rifiuto a rendere conto degli inciampi giudiziari anche gravissimi segna la fine della questione morale. Il voto oltranzista e difensivo delle prerogative di Delmastro in quanto parlamentare, rispetto alla necessità di rendere trasparente i passaggi davvero opachi della attività imprenditoriale familiare, sono il grimaldello dietro al quale il potere si rinchiude senza nemmeno bisogno di nascondersi. Se a Bologna due giorni fa c’è stata la piazza a protestare contro ciò che è parso un intervento illegittimo della polizia, quindi un fermento, un segno della società civile,... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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