Sarebbe ingenuo pensare che qualcosa, nelle intenzioni della politica, possa sfuggire alla propaganda elettorale, in particolare in prossimità delle elezioni. Tuttavia le discussioni di questi giorni nate attorno all’iter di approvazione della legge elettorale ci offrono la possibilità di riflettere su alcune finzioni alle quali la democrazia rappresentativa fa spesso ricorso.? Contenuto riservato agli abbonati. su La Verità L'articolo proviene da La Verità. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Occhio, la questione morale inganna

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Odissea di Christopher Nolan: la Recensione COMPLETA

Notizie e thread social correlati

L’altro vento che soffia da Est. A Belgrado come a Tirana, la Generazione Z in campo per la questione moraleIn diverse città dell’Est Europa, come Belgrado e Tirana, i giovani della Generazione Z si sono coinvolti in iniziative politiche e civiche,...

Ddl Caccia, il Papa scrive alla Lipu: “È questione di grande rilevanza sociale e morale. Promuovere la tutela del creato”Il Papa ha scritto alla Lipu in occasione dell’avvio in Senato dell’esame del disegno di legge sulla caccia, definendolo una questione di grande...