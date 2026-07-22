La Giunta per le autorizzazioni a procedere di Montecitorio ha respinto la richiesta della Procura di Roma di acquisire le chat tra Andrea Delmastro e Mauro Caroccia. La maggioranza ha votato contro, rifiutando di autorizzare l'operazione. Nel frattempo, i membri del Movimento 5 Stelle hanno occupato i banchi dell'aula, accusando il governo di favorire la mafia.

La Giunta per le autorizzazioni a procedere di Montecitorio respinge la richiesta della Procura di Roma sulle conversazioni tra Andrea Delmastro e Mauro Caroccia. Le opposizioni attaccano, il Movimento 5 Stelle inscena una protesta occupando i banchi del governo al Senato La maggioranza, tram. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Caso Delmastro, no della maggioranza all'acquisizione di chat chieste da pm, M5S occupa banchi: "Meloni aiuta la mafia" - VIDEO

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