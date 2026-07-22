Il leader dell'opposizione ha chiesto alla premier di ravvedersi, affermando che il suo partito si opporrà in Parlamento. La discussione riguarda un'indagine giudiziaria su un clan mafioso, con il leader che ha criticato le affermazioni della premier, sostenendo che si ispirano a Borsellino ma non hanno niente in comune con la lotta contro la criminalità organizzata. La replica della premier non è stata ancora resa nota.

“Dicono di ispirarsi a Borsellino. Ma ditemi cosa può avere in comune Borsellino con chi ostacola un’indagine su un clan mafioso. Perché di questo si tratta. Come possono loro richiamarsi a Borsellino?”. Così il presidente M5S Giuseppe Conte durante la conferenza stampa convocata nella sede del partito sul caso Delmastro. “Lancio un appello alla premier Meloni: dimostri che quel che dice e il suo ispirarsi a Borsellino ha un fondamento nella concreta azione. Il 30 rimangiatevi questo voto vergognoso della Giunta per le autorizzazioni e ravvedetevi, perché noi non possiamo permettere che amichetti di partito siano scudati. In questo caso siamo addirittura un gradino oltre la vicenda Santanché. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Caso Delmastro, Conte a Meloni: Ravvedetevi, in Aula vi contrasteremo in ogni modo

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