Caso Delmastro-Caroccia no delle destre al sequesto delle chat richiesto dai pm Bagarre in Aula i Cinque Stelle occupano i banchi del governo

Da lanotiziagiornale.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera ha respinto questa mattina la richiesta dei magistrati di acquisire le chat tra Andrea Delmastro e un ristoratore. La decisione ha provocato una bagarre in aula, con i parlamentari del Movimento 5 Stelle che hanno occupato i banchi del governo. La richiesta di sequestro delle conversazioni non è stata approvata, mentre si è acceso un acceso dibattito tra le forze politiche.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Questa mattina la Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera ha detto no alla richiesta dei magistrati della Procura di Roma di acquisire le chat tra Andrea Delmastro e il ristoratore Mauro Caroccia. Una decisione che ha scatenato le proteste delle opposizioni, con il Movimento 5 Stelle in prima fila che ha occupato i banchi del governo durante la seduta dell’aula del Senato, in aperta contestazione contro la decisione della giunta. Attimi di tensione in cui i senatori pentastellati hanno alzato cartelli con scritto “fuori le chat”, spingendo alla sospensione della seduta. In aggiornamento L'articolo LA NOTIZIA. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

caso delmastro caroccia no delle destre al sequesto delle chat richiesto dai pm bagarre in aula i cinque stelle occupano i banchi del governo
© Lanotiziagiornale.it - Caso Delmastro-Caroccia, no delle destre al sequesto delle chat richiesto dai pm. Bagarre in Aula, i Cinque Stelle occupano i banchi del governo
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Delmastro, no della giunta della Camera all'acquisizione delle chat con Caroccia. Senatori M5s occupano i banchi per protestaLa Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera ha respinto la richiesta della Procura di Roma di acquisire le chat tra un sottosegretario...

Leggi anche: Caso Delmastro, la Giunta dice no all'acquisizione delle chat. E il M5s occupa i banchi del governo

Temi più discussi: Caso Bisteccheria: No al sequestro delle chat di Delmastro; Chat con Delmastro. La destra affossa le richieste dei pm; Pronto lo scudo della Camera a Delmastro per il caso del ristorante; Il centrodestra chiude ai magistrati: niente sequestro delle chat tra Delmastro e Caroccia.

caso delmastro caroccia caso delmastro caroccia noCaso Delmastro, no della Giunta alla richiesta dei magistrati su acquisizione delle chat con CarocciaM5S occupa i banchi del governo ed espone i cartelloni. Fuori le chat. Pd: Meloni fa da scudo ai suoi. Ora la pratica passa all’Aula di Montecitorio che emetterà il verdetto definitivo ... quotidiano.net

caso delmastro caroccia caso delmastro caroccia noCaso Delmastro, la Giunta dice no all'acquisizione delle chat. E il M5s occupa i banchi del governoRespinta la richiesta della Procura di Roma. Protestano i pentastellati con i cartelli Fuori le chat. Anche il Pd all’attacco: Di cosa hanno paura? ... ilgiornale.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web