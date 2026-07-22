Caso Delmastro-Caroccia no delle destre al sequesto delle chat richiesto dai pm Bagarre in Aula i Cinque Stelle occupano i banchi del governo
La Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera ha respinto questa mattina la richiesta dei magistrati di acquisire le chat tra Andrea Delmastro e un ristoratore. La decisione ha provocato una bagarre in aula, con i parlamentari del Movimento 5 Stelle che hanno occupato i banchi del governo. La richiesta di sequestro delle conversazioni non è stata approvata, mentre si è acceso un acceso dibattito tra le forze politiche.
Questa mattina la Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera ha detto no alla richiesta dei magistrati della Procura di Roma di acquisire le chat tra Andrea Delmastro e il ristoratore Mauro Caroccia. Una decisione che ha scatenato le proteste delle opposizioni, con il Movimento 5 Stelle in prima fila che ha occupato i banchi del governo durante la seduta dell’aula del Senato, in aperta contestazione contro la decisione della giunta. Attimi di tensione in cui i senatori pentastellati hanno alzato cartelli con scritto “fuori le chat”, spingendo alla sospensione della seduta. In aggiornamento L'articolo LA NOTIZIA. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
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La Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera ha detto no alla richiesta dei magistrati della Procura di Roma di acquisire le chat tra Andrea Delmastro e il ristoratore Mauro Caroccia. Dopo il voto della giunta la pratica passa all'Aula di Montecitori x.com
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