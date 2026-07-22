caso delmastro caroccia no delle destre al sequesto delle chat richiesto dai pm bagarre in aula i cinque stelle occupano i banchi del governo

Notizia in breve

La Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera ha respinto questa mattina la richiesta dei magistrati di acquisire le chat tra Andrea Delmastro e un ristoratore. La decisione ha provocato una bagarre in aula, con i parlamentari del Movimento 5 Stelle che hanno occupato i banchi del governo. La richiesta di sequestro delle conversazioni non è stata approvata, mentre si è acceso un acceso dibattito tra le forze politiche.