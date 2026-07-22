Un cliente ha scoperto che utilizzando la Carta Payback presso un punto vendita Carrefour non può richiedere la fattura. La denuncia arriva da un lettore che si è recato in negozio e ha constatato che, una volta attivata la carta, non è più possibile ottenere la fattura per gli acquisti. La questione riguarda le modalità di pagamento e le condizioni legate alla carta fedeltà. Carrefour non ha ancora fornito chiarimenti ufficiali sulla questione.

Carrefour e la fregatura della Carta Payback: se la usi no alla fattura. La denuncia Un nostro lettore si reca al punto vendita Carrefour di corso Lodi a Milano, mette nel carrello alcune confezioni di cialde da caffè in sconto per i possessori di carta PAYBACK, si dirige alla cassa, consegna alla cassiera la fidelity card quindi, all'atto del pagamento con carta di credito aziendale, chiede espressamente la fattura. La dipendente gentilmente risponde: "Per la fattura deve andare in amministrazione". In amministrazione, tuttavia, un addetto prima e il direttore poi rispondono all'attonito cliente che "No, la fattura lei non può averla perché ha usato la carta PAYBACK". 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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