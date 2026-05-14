Cosa succede se non usi la protezione solare per un' estate intera?

Durante un'estate trascorsa in Grecia, ho deciso di non applicare protezione solare, anche se il sole era intenso e le temperature elevate. Dopo alcune settimane, ho notato arrossamenti e fastidi sulla pelle che prima non avevo sperimentato. Questa esperienza ha mostrato chiaramente come, senza protezione, la pelle possa essere facilmente danneggiata dall'esposizione prolungata ai raggi UV.

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La protezione solare è proprio necessaria? Un'estate di vacanza in Grecia, mentre ero sotto l'ombrellone, con un cappello e diversi strati di crema solare spalmati addosso, ho sentito dire a uno dei miei amici più cari, tranquillo sotto il sole senza protezione, che stava coltivano il suo «callo solare». Mi ha spiegato che, secondo la sua idea, evitando la protezione solare avrebbe affinato le capacità naturali del suo corpo di stare al sole, ispessendo e abbronzando la pelle in modo che potesse adattarsi. Un pensiero interessante, ma secondo i dermatologi del tutto infondato. I medici ribattono spiegando che, se trascorri troppo tempo al sole senza protezione solare, otterrai solo una scottatura e danni cutanei a lungo termine.🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Cosa succede se non usi la protezione solare per un'estate intera? ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video She Broke What No One Else Could - Then Denied It Sullo stesso argomento Leggi anche: Cosa succede se Inter e Milan chiudono a pari punti: cosa dice il regolamento Cosa succede se la ministra Santanchè non si dimetteNonostante il pressing della premier Meloni, che ha auspicato pubblicamente le sue dimissioni in un comunicato, la ministra Daniela Santanché non... Temi più discussi: Tasse universitarie non pagate, cosa si rischia?; Cosa succede se la vincitrice della UEFA Europa League si è già qualificata alla fase campionato di Champions League attraverso il piazzamento nel proprio campionato?; Cambio pneumatici estivi 2026: date, obblighi e multe; La verifica dei requisiti: cosa prevede il nuovo codice appalti. Da mesi sentiamo ripetere che il #DDLValditara è pericoloso e discriminatorio. Ma chi lo attacca non vi racconta cosa succede davvero nelle scuole italiane. Queste sono le scuole in cui ci sono stati corsi e progetti gender: Milano, Liceo Scientifico Statale P x.com Cosa succede se non usi la protezione solare per un'estate intera?L'idea di allenare la naturale tolleranza del corpo all'esposizione solare sembra allettante, ma secondo i dermatologi non ha senso ... gqitalia.it Pensione: cosa succede se non controlli le trattenute ogni meseLa pensione non è solo l’importo che arriva sul conto. Il dettaglio del cedolino racconta perché quell’importo cambia e permette di capire subito se c’è qualcosa da verificare. investireoggi.it