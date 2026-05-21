Innovazione payback e sovranità La farmaceutica italiana alla prova della competitività

Da formiche.net 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il settore farmaceutico italiano ha registrato una produzione di 74 miliardi di euro e prevede di raggiungere oltre 70 miliardi di euro di export nel 2025. Nel corso degli ultimi tre anni, il comparto ha cresciuto del 20%, nonostante le sfide legate alle tensioni commerciali globali. Questi dati indicano una tenuta del settore e un consolidamento della sua posizione sul mercato internazionale, anche in un periodo segnato da incertezze e difficoltà economiche.

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Settantaquattro miliardi di produzione, oltre settanta di export nel 2025, una crescita del 20% in tre anni nell’annus horribilis delle guerre commerciali. L’industria farmaceutica italiana è diventata il cuore pulsante del manifatturiero nazionale: un risultato straordinario. E allo stesso tempo fragile, costruito nonostante – e non grazie a – un sistema regolatorio ancora farraginoso, un payback che pesa sulle imprese, tempi di accesso ai farmaci tra i più lunghi d’Europa. È attorno a questa consapevolezza – e alle sue contraddizioni – che si è sviluppato il talk promosso da Adnkronos con il contributo non condizionante di Farmindustria e moderato dal vicedirettore Fabio Insenga: primo appuntamento del ciclo Equilibri e prospettive del sistema salute, dal titolo “Farmaci, la sfida della competitività tra innovazione e sostenibilità”. 🔗 Leggi su Formiche.net

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