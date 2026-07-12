carrarese richieste pressanti per zanon il cagliari fa sul serio e non molla la presa

Il Cagliari ha presentato una richiesta formale per il trasferimento di Zanon alla Carrarese, che si avvicina al ritiro di Bolzano previsto tra un giorno. La rosa della squadra toscana si sta preparando per la partenza e sono in corso le ultime verifiche sui giocatori. La trattativa tra le due società continua senza sosta, mentre la squadra si prepara per il ritiro.

Manca un solo giorno al raduno della Carrarese ed alla conseguente partenza per il ritiro di Bolzano. Vediamo qual è la situazione attuale della rosa azzurra. GLI ACQUISTI. Per il momento sono sette, tutti giovani. A parte Filippo Liberati, che è un classe 2003 ma proviene dalla Serie D, gli altri sono tutte quote. Ci sono tre giocatori dell’annata 2006 (Yanis Khafi, Pietro Pinelli e Tommaso Rubino) e tre dell’annata 2005 (Tommaso Guercio, Lorenzo Romani e Giacomo Marconi). Di questi solo Rubino ha già giocato nella serie B italiana. Un mercato di prospettiva quello dell’entourage apuano con giocatori che, a parte appunto Rubino, dovranno essere inseriti gradualmente in squadra come successo ai giovani anche negli anni passati e che in alcuni casi rappresentano delle autentiche scommesse. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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