Dal 16 al 18 ottobre a Gubbio si tiene la seconda edizione del Festival della salsiccia. La manifestazione si svolge nel centro storico e prevede esposizioni di prodotti gastronomici, attività culturali e spettacoli musicali. L'evento, che ha avuto successo nella prima edizione con migliaia di visitatori, mira a promuovere le eccellenze locali, valorizzare il territorio e offrire intrattenimento.

GUBBIO - Eccellenze gastronomiche, valorizzazione del territorio, cultura e intrattenimento. In una parola “Ciccia“. Dopo il successo della prima edizione, che ha richiamato migliaia di visitatori, dal 16 al 18 ottobre a Gubbio torna il Festival della Salsiccia. La kermesse, organizzata da Magenta Events, porterà nel cuore della città 20 macellerie selezionate, una per ciascuna regione italiana, affiancate da 20 cantine vinicole, oltre a birrifici artigianali e panifici, dando vita a un grande percorso dedicato ai sapori della tradizione italiana. A rappresentare l’Umbria saranno La Carneria di Spina, che proporrà la propria selezione di... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Torna il Festival della salsiccia: "Gastronomia, cultura e musica"

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23° EDIZIONE DI SAPORI PRO LOCO

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