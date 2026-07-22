Caro carburanti prezzi vicini ai record | i più cari in Sicilia Friuli e Bolzano

I prezzi dei carburanti sono aumentati, raggiungendo livelli vicini ai record degli ultimi quattro mesi. Con il Brent stabile intorno ai 90 dollari al barile, le tariffe più alte si registrano in Sicilia, Friuli e Bolzano. Gli automobilisti devono affrontare costi più elevati rispetto al mese precedente, mentre le variazioni riguardano le diverse regioni italiane. I rincari si verificano in un contesto di tensione nel Medio Oriente e di stabilità del prezzo del petrolio.

Con il Brent intorno ai 90 dollari al barile, gli automobilisti stanno facendo di nuovo i conti con il rincaro dei carburanti. E i prezzi sono così tornati vicini ai massimi registrati negli ultimi quattro mesi di tensione in Medio Oriente. Ai distributori, dove oggi i valori medi nazionali indicavano 1,949 euro al litro per la benzina e 2,124 euro per il gasolio, i listini sono aumentati negli ultimi giorni, facendo dimenticare i lenti ma progressivi ribassi che avevano portato il Governo a interrompere la serie di tagli alle accise, costata due miliardi di euro. Come sempre, è il diesel ad aumentare più velocemente, complice una domanda... 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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