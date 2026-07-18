A Bolzano, il prezzo della benzina raggiunge 1,961 euro al litro e quello del gasolio 2,10 euro. Nelle Marche, i costi sono più bassi, con prezzi inferiori rispetto ad altre regioni. In Friuli-Venezia Giulia e in Sicilia, si registrano i maggiori aumenti dei prezzi rispetto alle settimane precedenti. La variazione dei costi dei carburanti varia a seconda delle zone del paese.

ROMA – Bolzano è il territorio italiano dove fare rifornimento costa di più: 1,961 euro al litro per la benzina e 2,10 euro per il gasolio. Ma la geografia dei rincari segue una mappa diversa. Rispetto alla fine di febbraio, l’aumento più consistente della benzina si registra in Friuli-Venezia Giulia, con oltre 29 centesimi al litro, mentre per il gasolio il primato negativo passa alla Sicilia, con quasi 40 centesimi. Subito dopo si colloca la Campania, con un incremento prossimo ai 39 centesimi. È quanto emerge dall’elaborazione CNA sui dati del Ministero delle Imprese e del Made in Italy aggiornati a oggi. La nuova rilevazione conferma differenze territoriali rilevanti, sia nel livello raggiunto dai prezzi sia nell’intensità degli aumenti. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

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© Lopinionista.it - Carburanti, Cna: Bolzano il territorio più caro, nelle Marche i prezzi più contenuti. In Friuli-Venezia Giulia e Sicilia i maggiori rincari

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