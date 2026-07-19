Traghetti più cari in Italia Sardegna in testa ai rincari | le tratte dove i prezzi calano

Da quifinanza.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel secondo trimestre del 2026, i prezzi dei traghetti in Italia sono aumentati del 7,4%, con una tariffa media di 37,75 euro. La Sardegna si distingue come regione più colpita dai rincari, mentre alcune tratte hanno registrato cali di prezzo.

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I prezzi dei traghetti in Italia sono aumentati nel secondo trimestre del 2026, ma con differenze significative tra regioni e singole tratte. La tariffa media rilevata è stata di 37,75 euro, con un incremento del 7,4% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il dato italiano resta più contenuto rispetto ai rincari registrati in altri Paesi del Mediterraneo. In Spagna i prezzi sono cresciuti del 12,4%, mentre in Croazia l’aumento è stato del 16,1%. Il quadro nazionale, però, non è uniforme: alcune rotte hanno registrato rincari marcati, mentre altre sono diventate meno care. Prezzi traghetti, in Sardegna l’aumento più forte. Secondo... 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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