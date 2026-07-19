Nel secondo trimestre del 2026, i prezzi dei traghetti in Italia sono aumentati del 7,4%, con una tariffa media di 37,75 euro. La Sardegna si distingue come regione più colpita dai rincari, mentre alcune tratte hanno registrato cali di prezzo.

I prezzi dei traghetti in Italia sono aumentati nel secondo trimestre del 2026, ma con differenze significative tra regioni e singole tratte. La tariffa media rilevata è stata di 37,75 euro, con un incremento del 7,4% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il dato italiano resta più contenuto rispetto ai rincari registrati in altri Paesi del Mediterraneo. In Spagna i prezzi sono cresciuti del 12,4%, mentre in Croazia l’aumento è stato del 16,1%. Il quadro nazionale, però, non è uniforme: alcune rotte hanno registrato rincari marcati, mentre altre sono diventate meno care. Prezzi traghetti, in Sardegna l’aumento più forte. Secondo... 🔗 Leggi su Quifinanza.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Quifinanza.it - Traghetti più cari in Italia, Sardegna in testa ai rincari: le tratte dove i prezzi calano

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

In Roulotte verso la Sardegna: inizia il viaggio! Imbarco Traghetto per Olbia

Notizie e thread social correlati

Traghetti, ecco le tratte dove sono cresciuti di più i prezzi dei bigliettiTra maggio e giugno, i prezzi medi dei biglietti dei traghetti in Italia sono aumentati del 7,4% rispetto all’anno scorso, raggiungendo una media di...

Traghetti estate 2026: fino a 1.500 euro per Sardegna e Sicilia, rincari record del 300%Per la stagione estiva del 2026, i costi dei traghetti verso le isole italiane sono aumentati fino al 300%, raggiungendo cifre che arrivano anche a 1.

Argomenti più discussi: Turismo in Croazia, semestre stabile ma è già polemica: Servizi antiquati e prezzi alti; Palermitano muore durante la pesca in apnea: inutili i soccorsi.

Non si tratta più di difficoltà temporanee, è una catastrofe: cosa sta succedendo in Crimea al terzo giorno di blackout Al terzo giorno di blackout, le autorità sono riuscite a ripristinare solo parzialmente la fornitura di elettricità e acqua. Nei commenti ai post dei x.com

Traghetti, ecco le tratte dove sono cresciuti di più i prezzi dei bigliettiNon sono ancora i prezzi del periodo estivo quando il traffico di turisti si fa intenso ma i dati tra maggio e giugno mostrano che i prezzi medi dei ... msn.com

Prezzi traghetti, le tratte con i maggiori rincari sui biglietti estivi in ItaliaLeggi su Sky TG24 l'articolo Prezzi traghetti, le tratte con i maggiori rincari sui biglietti estivi in Italia ... tg24.sky.it