Il 21 luglio 2001 moriva Carlo Bo. A venticinque anni esatti dalla sua scomparsa, lo storico rettore a cui oggi è intitolata l’ università urbinate è stato ricordato ieri nel suo ateneo, con una sobria ma sentita commemorazione, che ha visto anche l’inaugurazione di una gigantografia a lui dedicata. "Pur essendo io il primo rettore a non aver avuto la fortuna di parlarci di persona – ha esordito il rettore Giorgio Calcagnini – era doveroso ricordarlo nel quarto di secolo dalla scomparsa. Da lui in poi, un po’ in tutti i rettori che si sono succeduti, me compreso, c’è stato un richiamo al suo pensiero, al suo modo di guidare l’università. Un ateneo, il nostro, che da lui è stato plasmato come luogo di formazione di giovani che magari non avevano opportunità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Carlo Bo un quarto di secolo dopo. L’eterna gratitudine del suo Ateneo

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