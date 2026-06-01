Oltre trecento funzionari universitari al Bo per disegnare l' ateneo del futuro

Notizia in breve

Oltre 300 funzionari universitari italiani si sono incontrati a Padova per il 34° Convegno Nazionale RAU, l’associazione dei responsabili amministrativi delle università. L’evento ha visto la partecipazione di rappresentanti provenienti da diversi atenei, con l’obiettivo di discutere e pianificare lo sviluppo delle strutture universitarie future. La riunione ha approfondito temi legati alla gestione amministrativa e all’organizzazione degli atenei italiani.