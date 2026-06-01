Oltre trecento funzionari universitari al Bo per disegnare l' ateneo del futuro
Oltre 300 funzionari universitari italiani si sono incontrati a Padova per il 34° Convegno Nazionale RAU, l’associazione dei responsabili amministrativi delle università. L’evento ha visto la partecipazione di rappresentanti provenienti da diversi atenei, con l’obiettivo di discutere e pianificare lo sviluppo delle strutture universitarie future. La riunione ha approfondito temi legati alla gestione amministrativa e all’organizzazione degli atenei italiani.
Oltre trecento funzionari degli atenei italiani si sono riuniti a Padova per il 34esimo Convegno Nazionale RAU, l'associazione nazionale dei responsabili amministrativi delle università italiane. Il convegno, ospitato dal 28 al 30 maggio tra il Palazzo del Bo e l'Orto Botanico, ha articolato tre. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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