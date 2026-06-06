La Romagna celebra il centenario della nascita di Carlo Zauli, nato nel 1926. Un secolo che viene ricordato attraverso eventi e mostre dedicate al maestro. Tra le iniziative, si segnala l'apertura del suo museo e una rassegna al teatro Fellini. Zauli è stato un artista e ceramista di rilievo, riconosciuto per le sue opere e il contributo al patrimonio culturale locale. La ricorrenza coinvolge diversi spazi culturali della regione.

Cento anni di Carlo Zauli: sono quelli che il maestro avrebbe compiuto quest’anno, a un secolo esatto dalla sua nascita, nel 1926. Pochi artisti nel ‘900 possono dire di aver lasciato un segno così profondo nella storia di una città: la sua parabola terrena coincide con l’epopea della grande ceramica faentina, il suo nome è uno dei filamenti più robusti nell’elica del dna cittadino, insieme a quelli di Anselmo Bucci, Angelo Biancini, e ovviamente di Gaetano Ballardini, fondatore del Museo delle Ceramiche. L’artista più influente della storia della ceramica in città – Premio Faenza nel ‘53, nel ‘58 e nel ‘62: solo Guido Gambone ha ottenuto il... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Un secolo di Carlo Zauli. La Romagna lo celebra. Dal ’suo’ museo al Fellini

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