Carla Gozzi | Se i figli non arrivano significa che la vita prende un’altra direzione

Carla Gozzi ha dichiarato che se i figli non arrivano, la vita prende un’altra direzione. La stylist coach, nota per il programma televisivo “Ma come ti vesti?”, tornerà a condurlo a novembre insieme a Enzo Miccio. Nell’intervista a Vanity Fair, Gozzi ha anche parlato della sua lunga relazione e del fatto di non essere diventata madre.

A novembre è pronta a tornare, assieme al collega di sempre Enzo Miccio, in uno dei programmi cult della prima metà degli anni 2000, Ma come ti vesti?; nel frattempo, la stylist coach Carla Gozzi si è concessa una lunga intervista a Vanity Fair dove ha parlato, tra le altre cose, anche della sua longeva unione e della mancata maternità. Da 35 anni, infatti, Gozzi è legata al marito, il chiropratico statunitense Richard Bryan Datre, con cui ha un rapporto che descrive come un continuo percorso di scoperta reciproca. “Io sono quella più creativa, ma anche il punto fermo della coppia. Mio marito, invece, è sempre stato l’artista: suonava, scriveva, era più sfuggente. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

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