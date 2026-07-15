Enzo Miccio e Carla Gozzi al BCT tornano con Ma come ti vesti? | Se puoi essere meglio perché scegliere di essere peggio?

Da superguidatv.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Diciotto anni dopo il debutto che ha rivoluzionato il racconto del makeover in televisione, Carla Gozzi ed Enzo Miccio sono pronti a tornare con Ma come ti vesti?!. Al BCT – Festival Nazionale del Cinema e della Televisione di Benevento, i due esperti di stile raccontano il ritorno dello storico format, il legame con il pubblico, l’evoluzione della moda e della televisione e spiegano perché, dietro un cambio di look, c’è sempre molto più di un semplice abito. Intervista a Enzo Miccio e Carla Gozzi. Possiamo ormai dire che il ritorno di Ma come ti vesti?! è ufficiale? Carla Gozzi: Assolutamente sì. Fa quasi effetto dirlo, anche a noi. Sono passati diciotto anni dall’inizio di questa avventura. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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© Superguidatv.it - Enzo Miccio e Carla Gozzi al BCT tornano con “Ma come ti vesti?”: “Se puoi essere meglio, perché scegliere di essere peggio?
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