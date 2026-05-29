Carenze igienico sanitarie locale ' sospeso' dopo blitz della polizia
Una stanza è stata chiusa dopo controlli della polizia in un quartiere di Aversa. Durante un blitz, sono state riscontrate carenze igienico-sanitarie che hanno portato alla sospensione delle attività nel locale. I controlli sono stati parte di operazioni straordinarie coordinate dalla Polizia di Stato, mirate a monitorare zone della città più soggette a problemi di illegalità e degrado. La procedura è stata adottata in seguito alle verifiche effettuate sul posto.
Proseguono i controlli straordinari interforze coordinati dalla Polizia di Stato di Caserta nelle aree considerate più sensibili della città di Aversa, con particolare attenzione al centro urbano e ai luoghi maggiormente interessati da fenomeni di illegalità.L’operazione ha visto impegnati gli. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Controlli nei locali tra Voghera e Codevilla, sospese due attività e maxi sanzioni
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Porta Portese, Polizia di Stato sequestra locale della movida clandestino: serate non autorizzate pubblicizzate online, gravi carenze strutturali, igienico-sanitarie e di sicurezza. #questuradiroma #essercisempre #poliziadistato Clicca qui per l'articolo completo facebook
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