Carenze igienico sanitarie locale ' sospeso' dopo blitz della polizia

Notizia in breve

Una stanza è stata chiusa dopo controlli della polizia in un quartiere di Aversa. Durante un blitz, sono state riscontrate carenze igienico-sanitarie che hanno portato alla sospensione delle attività nel locale. I controlli sono stati parte di operazioni straordinarie coordinate dalla Polizia di Stato, mirate a monitorare zone della città più soggette a problemi di illegalità e degrado. La procedura è stata adottata in seguito alle verifiche effettuate sul posto.