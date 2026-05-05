Gravi carenze igienico sanitarie | sequestrati 60 chili di alimenti e chiuso un ristorante etnico

I NAS di Parma hanno effettuato un controllo in un ristorante etnico situato nella zona collinare della provincia. Durante l’ispezione sono stati sequestrati circa 60 chili di alimenti non conformi alle norme igienico-sanitarie e l’attività è stata temporaneamente chiusa. L’operazione fa parte di un’attività di controllo mirata al rispetto delle norme di sicurezza alimentare.

I NAS di Parma hanno recentemente eseguito un’ispezione igienico-sanitaria presso un’attività di ristorazione etnica situata nella area collinare parmense.All’esito del controllo, sono state riscontrate rilevanti criticità sotto il profilo igienico-sanitario e gestionale. In particolare.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Controlli nel ristorante, sequestrati 500 chili di alimenti. Gravi le carenze igienico-sanitariePer questo è stata richiesta al Comune anche la chiusura dell’attività a Terracina; elevate multa per 2mila euro. Bistrot chiuso dai carabinieri per carenze igienico-sanitarie: sequestrati 100 kg di alimentiControlli serrati nella notte a Santa Maria a Vico, nel settore della ristorazione. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Gravi carenze igienico-sanitarie nelle strutture di accoglienza per migranti, la polizia ne chiude due; Controlli nei locali di Chiaia e centro storico: 24 prescrizioni per gravi carenze igienico sanitarie; Gravi carenze igienico-sanitarie: chiude uno studio odontoiatrico; Carenze igienico sanitarie, sequestrati 360 chili di alimenti. Gravi carenze igienico sanitarie in uno studio odontoiatrico in provincia di Teramo, guarda il video del NASMancavano, anche, i protocolli di sterilizzazione e le misure periodiche riferite alla radioprotezione. Sospesa l’autorizzazione sanitaria mentre il titolare è stato segnalato all’Ordine ... odontoiatria33.it Catania, sospesa l’attività di un bar: carenze igieniche e lavoro neroA Catania è stata sospesa l'attività di un bar per carenze igienico-sanitarie e lavoro nero. Sanzioni anche per un ristorante del capoluogo. meridionews.it Nas nel ristorante di un noto hotel: gravi carenze igieniche Leggi la notizia https://www.napolitoday.it/cronaca/nas-ristorante-hotel-forio.html - facebook.com facebook