I prezzi dei carburanti avanzano ancora | benzina a 2,025 euro in autostrada

Notizia in breve

I prezzi dei carburanti continuano a salire, con la benzina in autostrada che raggiunge i 2,025 euro al litro. Il ministero delle Imprese e del Made in Italy ha comunicato che i dati più recenti confermano questa tendenza. Nessuna variazione significativa è stata registrata sui prezzi di diesel e altri carburanti. La differenza tra le tariffe praticate in autostrada e quelle nelle aree di rifornimento tradizionali si mantiene elevata.