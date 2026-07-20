I prezzi dei carburanti avanzano ancora | benzina a 2,025 euro in autostrada

Da gazzettadelsud.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I prezzi dei carburanti continuano a salire, con la benzina in autostrada che raggiunge i 2,025 euro al litro. Il ministero delle Imprese e del Made in Italy ha comunicato che i dati più recenti confermano questa tendenza. Nessuna variazione significativa è stata registrata sui prezzi di diesel e altri carburanti. La differenza tra le tariffe praticate in autostrada e quelle nelle aree di rifornimento tradizionali si mantiene elevata.

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Non si arresta il rialzo dei prezzi dei carburanti. Il ministero delle Imprese e del Made in Italy rende noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall’Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, oggi il prezzo medio dei carburanti in modalità "self service" lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,935 euro al litro per la benzina e 2,091 euro per il gasolio. Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 2,025 euro al litro per la benzina e 2,164 euro per il gasolio. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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Prezzi carburanti al rialzo, diesel anche oltre 2 euro al litro

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