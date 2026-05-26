Roma, 24 mag. (Adnkronos) - In Italia il prezzo medio del gasolio è salito in 10 anni del +75,5%, contro una media Ue del +69,2%, mentre la benzina costa il 38% in più rispetto al 2016, al netto degli sconti sulle accise disposti dal governo per far fronte all'emergenza in Medio Oriente. E' quanto segnala il Codacons, che sulla base dell'ultimo report della Commissione Europea ha analizzato l'andamento dei prezzi dei carburanti nei vari Stati membri. Lituania e Lettonia sono i Paesi europei dove i listini alla pompa hanno subito i rincari maggiori negli ultimi 10 anni, mentre Malta, grazie ai prezzi amministrati dallo Stato, è l'unico Paese dove i prezzi sono rimasti quasi fermi, con una crescita di appena il 4,3% per il gasolio, rivela il Codacons. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Carburanti, stangata prezzi in 10 anni: diesel +75,5% e benzina +38%

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