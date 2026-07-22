carabinieri il generale scandone in visita dal procuratore caleca

Nella mattinata di ieri, il comandante della legione dei carabinieri Emilia-Romagna, generale di brigata Enrico Scandone, si è recato in visita presso la procura. L’obiettivo dell’incontro è stato incontrare il nuovo procuratore capo, Francesco Caleca. La visita si è svolta in un clima formale, senza ulteriori dettagli pubblicati sui contenuti discussi o sulle eventuali attività pianificate.

Nella mattinata di ieri, il comandante della legione carabinieri Emilia-Romagna, generale di brigata Enrico Scandone, si è recato in visita istituzionale in procura per incontrare il nuovo procuratore capo, Francesco Caleca. Nel corso del colloquio sono state analizzate le principali dinamiche del territorio provinciale e condivise le priorità strategiche in tema di sicurezza e legalità. Il generale Scandone ha confermato al procuratore il massimo impegno dell’Arma ferrarese nelle attività di prevenzione e contrasto alla criminalità, ribadendo la piena continuità operativa nel garantire elevati standard di sicurezza a tutela della comunità.... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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