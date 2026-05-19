Il generale di Corpo d’Armata Claudio Domizi in visita ai carabinieri dell' Agrigentino
Il generale di Corpo d’Armata Claudio Domizi, comandante interregionale dei carabinieri “Culqualber”, ha visitato ieri il comando provinciale di Agrigento. La visita ha coinvolto i militari dell’Arma presenti nella provincia, senza ulteriori dettagli sui programmi o sugli incontri tenuti durante l’evento. La presenza del generale si inserisce nell’ambito delle attività di supervisione e coordinamento delle forze di sicurezza in zona. Nessuna comunicazione ufficiale ha fornito ulteriori informazioni sui motivi specifici della visita.
Il generale di Corpo d’Armata Claudio Domizi, comandante interregionale carabinieri “Culqualber”, ieri ha fatto visita al comando provinciale di Agrigento. Ma è stato anche alla stazione carabinieri di Sant’Angelo Muxaro.Prima dell’incontro con il personale dell’Arma, il generale Domizi ha. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Visita istituzionale del Generale Domizi che incontra magistrati e Carabinieri del territorio
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