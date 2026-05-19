Il generale di Corpo d’Armata Claudio Domizi in visita ai carabinieri dell' Agrigentino

Il generale di Corpo d’Armata Claudio Domizi, comandante interregionale dei carabinieri “Culqualber”, ha visitato ieri il comando provinciale di Agrigento. La visita ha coinvolto i militari dell’Arma presenti nella provincia, senza ulteriori dettagli sui programmi o sugli incontri tenuti durante l’evento. La presenza del generale si inserisce nell’ambito delle attività di supervisione e coordinamento delle forze di sicurezza in zona. Nessuna comunicazione ufficiale ha fornito ulteriori informazioni sui motivi specifici della visita.

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