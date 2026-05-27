Il generale Masciulli torna nel Salento | visita al comando provinciale dei carabinieri

Il generale Masciulli ha visitato il comando provinciale dei carabinieri a Lecce. È un ritorno nel Salento, dove ha prestato servizio dal 1992 al 1995 come comandante della Compagnia.

LECCE – Per Nicola Massimo Masciulli è stato anche un ritorno nel Salento, territorio nel quale ha prestato servizio per tre anni, dal 1992 al 1995, come comandante della Compagnia carabinieri di Lecce. Oggi il generale di corpo d’armata, comandante interregionale carabinieri “Ogaden”, è tornato. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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