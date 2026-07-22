Capri incidente alla Grotta Azzurra | la barca si riempie d' acqua e si inabissa
Una barca si è inabissata alla Grotta Azzurra di Capri dopo essersi riempita d'acqua. La vicenda è avvenuta il mese scorso e coinvolge una coppia di turisti, tra cui una travel creator americana. La barca, che stava visitando la celebre grotta, ha improvvisamente perso stabilità, causando il suo affondamento. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali feriti o salvataggi.
Un sogno trasformato in un incubo. La travel creator americana Sherina Welch si trovava a Capri il mese scorso assieme al marito in occasione del loro anniversario di matrimonio, quando la tanto agognata visita alla Grotta Azzurra si trasforma in un'esperienza da dimenticare. Dopo l'ingresso nella grotta, la barchetta viene colpita da un'onda di risacca, si riempie d'acqua e si inabissa. Da come si vede in un video postato due giorni fa e diventato virale sui social in tutto il mondo, tanto da richiamare servizi di emittenti americane. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesco Emilio Borrelli (@francescoemilioborrelli) Nelle immagini condivise dall'influencer, si vedono gli altri marinai sulle barche visibilmente preoccupati. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
Paura per i turisti che entrano nella grotta azzurra a Capri col mare agitato
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