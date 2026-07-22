Capri incidente alla Grotta Azzurra | la barca si riempie d' acqua e si inabissa

Notizia in breve

Una barca si è inabissata alla Grotta Azzurra di Capri dopo essersi riempita d'acqua. La vicenda è avvenuta il mese scorso e coinvolge una coppia di turisti, tra cui una travel creator americana. La barca, che stava visitando la celebre grotta, ha improvvisamente perso stabilità, causando il suo affondamento. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali feriti o salvataggi.