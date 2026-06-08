La barca si riempie d' acqua a Lignano soccorse cinque persone
Cinque diportisti sono stati recuperati dalla guardia costiera al largo di Lignano Sabbiadoro nel tardo pomeriggio di domenica 7 giugno. La barca si era riempita d'acqua, rendendo necessario l'intervento delle forze di salvataggio. Nessuno dei presenti ha riportato ferite. I soccorritori hanno condotto le operazioni di salvataggio senza ulteriori complicazioni. La barca è stata messa in sicurezza dopo l’intervento.
Cinque diportisti originari della provincia di Pordenone sono stati tratti in salvo dalla guardia costiera nel tardo pomeriggio di domenica 7 giugno al largo di Lignano Sabbiadoro. Da quanto si apprende, l’imbarcazione ha iniziato a imbarcare acqua. Le persone a bordo hanno immediatamente. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
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