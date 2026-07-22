Durante una escursione in barca nella Grotta Azzurra di Capri, la imbarcazione si è capovolta e si è inabissata. A bordo c’erano alcuni visitatori che hanno riferito di aver pensato di rimanere intrappolati sott’acqua. Nessuno ha riportato ferite gravi, ma il salvataggio in mare è stato necessario per recuperare i dispersi. La Guardia Costiera ha avviato le indagini per chiarire le cause dell’incidente.

U na gita in barca nella Grotta Azzurra di Capri, tra le mete più fotografate d’Italia, si è trasformata in pochi istanti in un salvataggio in mare. A raccontarlo a People è Sherina Welch, travel creator americana del Texas nota sui social per i contenuti di viaggio, che nel giugno 2026 ha vissuto insieme al marito quella che ha definito un’esperienza «terrificante». Tendenza pantaloni Capri: 5 outfit PE2026. guarda le foto Cosa è successo nella Grotta Azzurra di Capri. Come migliaia di visitatori ogni anno, la coppia texana aveva prenotato l’escursione alla Grotta Azzurra, la cavità marina celebre per il riflesso azzurro intenso generato dalla luce che filtra da un’apertura sommersa. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Grotta Azzurra, la barca s’inabissa durante la gita a Capri: «Pensavamo di restare intrappolati»

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