Capri incidente alla Grotta Azzurra | la barca si riempie d' acqua e si inabissa | il video diventa virale sui social
Una barca si è inabissata nella Grotta Azzurra di Capri, riempiendosi d'acqua e affondando completamente. Il fatto è stato ripreso in un video che ha rapidamente circolato sui social. La scena mostra la barca che si inclina e scompare sotto la superficie dell'acqua, lasciando i presenti senza possibilità di intervento. Nessuno è rimasto ferito nell’incidente, avvenuto durante una visita turistica.
Un sogno trasformato in un incubo. La travel creator americana Sherina Welch si trovava a Capri il mese scorso assieme al marito in occasione del loro anniversario di matrimonio, quando. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
Paura per i turisti che entrano nella grotta azzurra a Capri col mare agitato
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