Capri incidente alla Grotta Azzurra | la barca si riempie d' acqua e si inabissa | il video diventa virale sui social

Notizia in breve

Una barca si è inabissata nella Grotta Azzurra di Capri, riempiendosi d'acqua e affondando completamente. Il fatto è stato ripreso in un video che ha rapidamente circolato sui social. La scena mostra la barca che si inclina e scompare sotto la superficie dell'acqua, lasciando i presenti senza possibilità di intervento. Nessuno è rimasto ferito nell’incidente, avvenuto durante una visita turistica.