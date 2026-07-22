Capri incidente alla Grotta Azzurra | la barca si riempie d' acqua e si inabissa | il video diventa virale sui social

Da ilmattino.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Una barca si è inabissata nella Grotta Azzurra di Capri, riempiendosi d'acqua e affondando completamente. Il fatto è stato ripreso in un video che ha rapidamente circolato sui social. La scena mostra la barca che si inclina e scompare sotto la superficie dell'acqua, lasciando i presenti senza possibilità di intervento. Nessuno è rimasto ferito nell’incidente, avvenuto durante una visita turistica.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Un sogno trasformato in un incubo. La travel creator americana Sherina Welch si trovava a Capri il mese scorso assieme al marito in occasione del loro anniversario di matrimonio, quando. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

capri incidente alla grotta azzurra la barca si riempie d acqua e si inabissa il video diventa virale sui social
© Ilmattino.it - Capri, incidente alla Grotta Azzurra: la barca si riempie d'acqua e si inabissa: il video diventa virale sui social
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Paura per i turisti che entrano nella grotta azzurra a Capri col mare agitato

Video Paura per i turisti che entrano nella grotta azzurra a Capri col mare agitato

Notizie e thread social correlati

Capri, incidente alla Grotta Azzurra: la barca si riempie d'acqua e si inabissa.Una barca si è inabissata alla Grotta Azzurra di Capri dopo essersi riempita d'acqua.

Grotta Azzurra, la barca s’inabissa durante la gita a Capri: «Pensavamo di restare intrappolati»Durante una escursione in barca nella Grotta Azzurra di Capri, la imbarcazione si è capovolta e si è inabissata.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web