Capo Plaza | uno dei protagonisti della scena rap italiana ed europea torna live in Italia quest’estate con il suo Summer Tour
Capo Plaza torna in Italia questa estate con il suo “Summer Tour”. È uno dei principali artisti della scena rap italiana ed europea, con 81 certificazioni PLATINO e 42 ORO. Dopo il successo dell’ultimo progetto discografico, l’artista si prepara a esibirsi dal vivo in diverse città italiane nel corso della stagione. La tournée è stata annunciata ufficialmente e prevede diverse date nelle principali location del paese.
Uno degli artisti più importanti della scena rap italiana e internazionale Con 81 certificazioni PLATINO e 42 ORO Dopo il grande successo dell’ultimo tour in Italia ed Europa CAPO PLAZA TORNA LIVE IN ITALIA CON IL SUO “SUMMER TOUR” 25 luglio – RICCIONE Riccione Music City 29 luglio – ROMA Auditorium Parco della Musica SOLD OUT 30 luglio – NAPOLI Arena Flegrea- Noisy Naples Festival 20 agosto – ALGHERO Alguer Summer Festival 22 agosto – PALERMO Dream Pop Fest 5 settembre – FIRENZE Decibel Open Air 6 settembre – BARI Sottosopra Fest Dopo aver portato la sua musica sui palchi italiani ed europei con un tour di grande successo con i sold... 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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