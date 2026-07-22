Capo Plaza | uno dei protagonisti della scena rap italiana ed europea torna live in Italia quest’estate con il suo Summer Tour

Notizia in breve

Capo Plaza torna in Italia questa estate con il suo “Summer Tour”. È uno dei principali artisti della scena rap italiana ed europea, con 81 certificazioni PLATINO e 42 ORO. Dopo il successo dell’ultimo progetto discografico, l’artista si prepara a esibirsi dal vivo in diverse città italiane nel corso della stagione. La tournée è stata annunciata ufficialmente e prevede diverse date nelle principali location del paese.