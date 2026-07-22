Capo Plaza | uno dei protagonisti della scena rap italiana ed europea torna live in Italia quest’estate con il suo Summer Tour

Da romadailynews.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Capo Plaza torna in Italia questa estate con il suo “Summer Tour”. È uno dei principali artisti della scena rap italiana ed europea, con 81 certificazioni PLATINO e 42 ORO. Dopo il successo dell’ultimo progetto discografico, l’artista si prepara a esibirsi dal vivo in diverse città italiane nel corso della stagione. La tournée è stata annunciata ufficialmente e prevede diverse date nelle principali location del paese.

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