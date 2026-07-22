capo plaza torna live in italia con un tour estivo le date

Capo Plaza torna in Italia con un tour estivo. Ha già eseguito concerti sold out a Milano e Roma. La tournée prevede nuove date nel paese.

Dopo aver portato la sua musica sui palchi italiani ed europei con un tour di grande successo con i sold out nei palasport di Assago e Roma e un tour estivo terminato con il tutto esaurito al Carroponte di Milano, CAPO PLAZA, uno degli artisti più importanti della scena rap, torna live in Italia con un tour che lo vedrà impegnato nel corso di quest’estate. Queste le date del “ Summer tour ”: 25 luglio – RICCIONE Riccione Music City 29 luglio – ROMA Auditorium Parco della Musica SOLD OUT 30 luglio – NAPOLI Arena Flegrea- Noisy Naples Festival 20 agosto – ALGHERO Alguer Summer Festival 22 agosto – PALERMO Dream Pop Fest 5 settembre – FIRENZE Decibel Open Air 6 settembre – BARI Sottosopra Fest I biglietti sono disponibili su www. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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