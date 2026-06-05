Uno dei principali esponenti della scena rap MENA con oltre 2 miliardi di stream globali ELGRANDETOTO TORNA CON IL SUO QUARTO ALBUM IN STUDIO SALGOAT VOL. 2 un potente ritorno alle origini È uscito oggi, “SALGOAT Vol. 2”, il quarto album in studio di ELGRANDETOTO, già disponibile in digitale. Voce di riferimento nella musica araba globale e artista numero 1 in Marocco e nella regione MENA su Spotify per cinque anni consecutivi, Toto presenta un progetto audace e un ritorno alle origini che ritrova l’energia e lo spirito che lo hanno lanciato sulla scena. La visione artistica di ElGrandeToto è globale: dal Lagos a Londra, da Barcellona a Bruxelles, ha collaborato con alcune delle voci più importanti dell’hip-hop internazionale, tra cui CKay, Unknown T, Morad, Rondodasosa, Oxlade, Roi Heenok, Hamza, Damso, Lacrim e Kaaris. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - ElGrandeToto : è uscito oggi Salgoat VOL. 2, il quarto album in studio di uno dei principali esponenti della scena rap MENA

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ElGrandeToto || SalGoat V2 Mixtape Completed

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