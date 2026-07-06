Levante live ecco le prossime date del tour estivo

Da lopinionista.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Levante ha ripreso il suo tour estivo con la nuova serie di concerti chiamata DELL’AMORE LIVE IN ESTATE, iniziata il 3 luglio. La cantante sarà in scena fino a settembre, partecipando a vari eventi musicali all'aperto. Dopo il successo del precedente tour in club, le date estive si svolgeranno su diversi palchi di rassegne musicali. Le prossime tappe sono già state annunciate e prevedono spettacoli in varie città italiane.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

MILANO – Dopo il successo del club tour, Levante è ripartita il 3 luglio con DELL’AMORE LIVE IN ESTATE, una nuova serie di appuntamenti dal vivo che la porterà fino a settembre sui palchi delle principali rassegne musicali estive. Un live travolgente, che mostra le indiscusse doti di performer della cantautrice e in cui l’energia condivisa da Levante e restituita dal suo pubblico si intrecciano a un repertorio consolidato, capace di far ballare, cantare in coro, pensare e liberare le emozioni, in un’esperienza sempre nuova. Queste le prossime date organizzate da Vivo Concerti: Mercoledì 15 luglio 2026 Bologna, Bonsai (Parco delle Caserme... 🔗 Leggi su Lopinionista.it

levante live ecco le prossime date del tour estivo
© Lopinionista.it - Levante live, ecco le prossime date del tour estivo
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Serena Brancale, Levante, DELIA - AL MIO PAESE (Testo/Lyrics)

Video Serena Brancale, Levante, DELIA - AL MIO PAESE (Testo/Lyrics)

Notizie e thread social correlati

Pfm, le prossime date del tour estivoLa band Pfm ha annunciato le date del suo tour estivo, con alcune tappe ancora da confermare.

Leggi anche: Arisa, due sold out per le date di Roma e Milano del “Foto mosse tour”. Dal 13 giugno parte il tour estivo

Argomenti più discussi: Battiti Live 2026, la scaletta dei cantanti sul palco: stasera in tv la prima puntata su Canale 5; A Bari cresce l’attesa per il concerto di Geolier: la scaletta; Battiti Live, i cantanti che si esibiranno nella prima puntata del 2 luglio: la lista di nomi; Libero Reina accende il Chiostro di Levante: Electro Mediterraneo Live inaugura Abitiamo, indicativo presente.

levante live ecco le prossimeLevante live, ecco le prossime date del tour estivoMILANO - Dopo il successo del club tour, Levante è ripartita il 3 luglio con DELL’AMORE LIVE IN ESTATE, una nuova serie di appuntamenti dal vivo che la ... lopinionista.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web