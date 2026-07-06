Levante live ecco le prossime date del tour estivo
Levante ha ripreso il suo tour estivo con la nuova serie di concerti chiamata DELL’AMORE LIVE IN ESTATE, iniziata il 3 luglio. La cantante sarà in scena fino a settembre, partecipando a vari eventi musicali all'aperto. Dopo il successo del precedente tour in club, le date estive si svolgeranno su diversi palchi di rassegne musicali. Le prossime tappe sono già state annunciate e prevedono spettacoli in varie città italiane.
MILANO – Dopo il successo del club tour, Levante è ripartita il 3 luglio con DELL’AMORE LIVE IN ESTATE, una nuova serie di appuntamenti dal vivo che la porterà fino a settembre sui palchi delle principali rassegne musicali estive. Un live travolgente, che mostra le indiscusse doti di performer della cantautrice e in cui l’energia condivisa da Levante e restituita dal suo pubblico si intrecciano a un repertorio consolidato, capace di far ballare, cantare in coro, pensare e liberare le emozioni, in un’esperienza sempre nuova. Queste le prossime date organizzate da Vivo Concerti: Mercoledì 15 luglio 2026 Bologna, Bonsai (Parco delle Caserme... 🔗 Leggi su Lopinionista.it
Serena Brancale, Levante, DELIA - AL MIO PAESE (Testo/Lyrics)
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La cantautrice Claudia Lagona, in arte Levante, si esibirà sabato 29 agosto all'Anfiteatro Bindi di Santa Margherita Ligure. Il concerto rientra nel tour estivo Dell'Amore Live in Estate 2026, tappa del calendario dei festival del Nord Italia. Il tour è organizzato d facebook
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