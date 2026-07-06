levante live ecco le prossime date del tour estivo

Notizia in breve

Levante ha ripreso il suo tour estivo con la nuova serie di concerti chiamata DELL’AMORE LIVE IN ESTATE, iniziata il 3 luglio. La cantante sarà in scena fino a settembre, partecipando a vari eventi musicali all'aperto. Dopo il successo del precedente tour in club, le date estive si svolgeranno su diversi palchi di rassegne musicali. Le prossime tappe sono già state annunciate e prevedono spettacoli in varie città italiane.