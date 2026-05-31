Il tour “Foto mosse” di Arisa ha registrato due sold out a Roma e Milano. Le date sono state subito esaurite. Dal 13 giugno, il tour estivo proseguirà con altre tappe.

ARISA ROMA E MILANO SOLD OUT? INZIA CON SUCCESSO IL TOUR DI “FOTO MOSSE” DAL 13 GIUGNO INIZIA IL?TOUR ESTIVO? FINO AI CONCERTI NEI TEATRI IL PROSSIMO AUTUNNO? IN SCALETTA I BRANI PIÙ AMATI DEL SUO REPERTORIO E IL SUO NUOVO ALBUM FOTO MOSSE É partito con successo il debutto del nuovo viaggio live di Arisa che ha ottenuto due sold out con le date première di Roma e Milano e prosegue dal 13 giugno con le date estive nelle location più belle d’Italia. Il concerto di Arisa è molto più di uno spettacolo musicale: è un viaggio teatrale e autobiografico sull’identità femminile, sul dolore e sulla ricerca di sé. Diviso in quattro atti, il concerto racconta la trasformazione dell’artista da personaggio pubblico a donna autentica. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Arisa, due sold out per le date di Roma e Milano del “Foto mosse tour”. Dal 13 giugno parte il tour estivo

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É partito con successo il debutto del nuovo viaggio live di Arisa che ha ottenuto due sold out con le date première di Roma e Milano #Arisa #Roma #Milano x.com

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