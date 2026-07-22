Durante l'estate, il caldo, le vacanze e i cambiamenti nella routine possono aumentare lo stress nei cani più sensibili. Sabrina Franchin, addestratrice ed educatrice cinofila, ha pubblicato una guida per aiutare i proprietari a riconoscere i segnali di disagio nei cani reattivi. La guida fornisce indicazioni pratiche per identificare i segnali di stress e prevenire situazioni di rischio, senza entrare nel dettaglio degli interventi specifici.

Caldo, vacanze e cambiamenti nella routine possono aumentare stress e irritabilità nei cani più sensibili. L’addestratrice ed educatrice cinofila Sabrina Franchin propone una guida pratica per aiutare i proprietari a riconoscere i principali segnali di disagio e adottare comportamenti utili a prevenire situazioni di rischio. Con l’arrivo dell’estate aumentano le temperature, cambiano le abitudini quotidiane e crescono le occasioni di contatto con persone e altri animali. Una combinazione di fattori che, soprattutto nei cani più reattivi, può tradursi in un incremento dello stress e in una riduzione della capacità di gestire situazioni di tensione. 🔗 Leggi su Newsagent.it

© Newsagent.it - Cani reattivi, Sabrina Franchin: come riconoscere i segnali di stress e prevenire situazioni di rischio durante l’estate

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