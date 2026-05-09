La voce cambia quando siamo sotto stress | i segnali da riconoscere prima che il problema peggiori

Da gazzetta.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Quando si è sotto stress, la voce può subire cambiamenti che spesso passano inosservati finché il problema non si aggrava. La voce può diventare rauca, affaticata o improvvisamente diversa rispetto al solito, senza che ci siano dolore o altri segnali evidenti. I disturbi vocali legati allo stress tendono a svilupparsi lentamente e a deteriorarsi senza dolore, rendendo difficile riconoscere i primi segnali di avvertimento.

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Il corpo trova sempre un modo per dire quello che ci teniamo dentro. A volte è la schiena, a volte è lo stomaco. A volte, invece, è proprio la voce. "La voce ha una componente emotiva molto potente. Qualsiasi evento che generi squilibrio emotivo o stress finirà per influenzarla", spiega in un'intervista a Europa Press Salud, Laura Martín, fondatrice dell'Academia Ciencias de la Voz di Madrid. "Per questo è molto difficile nascondere quello che sentiamo alle persone che ci conoscono bene: nella comunicazione non contano solo le parole, ma anche, e in misura notevole, come risuonano". Siamo abituati a pensare ai problemi di voce come a qualcosa di meccanico, un'infiammazione o un'irritazione passeggera.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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