Stress cronico un seminario per riconoscere e prevenire la malattia

È stato organizzato un seminario dedicato al riconoscimento e alla prevenzione dello stress cronico, una condizione sempre più diffusa nel mondo del lavoro e nelle famiglie. Durante l’evento sono stati analizzati gli effetti del periodo post Covid sul benessere psicofisico delle persone, evidenziando come i cambiamenti nelle routine abbiano contribuito all’insorgenza di questa forma di stress. L’iniziativa si propone di fornire strumenti pratici per affrontare e gestire meglio questa problematica.

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Tempo di lettura: 2 minuti “La fase post Covid ha cambiato enormemente l’equilibrio all’interno dell’azienda e delle famiglie”. E’ la considerazione del vice presidente di Confindustria Benevento, Gerardo Casucci, nel corso un seminario svoltasi nella sede degli industriali in piazza Risorgimento sulla sindrome di burnout, riconosciuta ufficialmente dall’Organizzazione Mondiale della Sanità come forma di stress cronico. Si tratta di un fenomeno sempre più diffuso nel mondo del lavoro: per tale motivo esso è oggetto di analisi e studio per accertarne cause, manifestazioni e segnali al fine di avviare eventuali misure di contrasto e possibili strumenti di prevenzione.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - “Stress cronico” un seminario per riconoscere e prevenire la malattia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Architetti, seminario sulla comunicazione visiva in cantiere per prevenire gli infortuniFirenze, 10 aprile 2026 - Comunicare la sicurezza in cantiere attraverso rappresentazioni grafiche facili ed efficaci, con l'obiettivo di prevenire... Giornata mondiale del Parkinson: come riconoscere i sintomi iniziali e prevenire il disturboAnche “il più forte di tutti” Muhammad Ali, celeberrimo boxeur, ha sofferto a causa della malattia di Parkinson.