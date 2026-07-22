Il campus Its ha convocato una riunione straordinaria per valutare la fattibilità tecnico-economica del progetto. L’amministrazione comunale sta lavorando rapidamente alla progettazione preliminare degli interventi necessari. La discussione ha coinvolto i responsabili delle varie fasi, con l’obiettivo di definire le modalità di realizzazione e i costi associati. La fase di analisi si concentra sulla verifica delle risorse e delle tecniche impiegabili per avviare il progetto.

Adesso l’amministrazione comunale procede speditamente verso la realizzazione della progettazione di fattibilità tecnico economica per gli interventi infrastrutturali legati alla realizzazione del campus per l’ Its Smart Academy (sia nelle adiacenze del polo Urbani, sia nella ristrutturanda ex scuola primaria Collodi della Corva) e, per questo, ha convocato una seduta consiliare in sessione straordinaria per venerdì prossimo (inizio ore 20, unico punto del giorno). Si tratta di un’operazione molto importante e corposa anche dal punto di vista economico, per la quale Comune e Its stanno accelerando per restare nel rispetto dei tempi previsti dal Ministero e del cronoprogramma fissato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Campus Its, riunione straordinaria per fattibilità tecnico-economica

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