Chiusura definitiva della discarica | approvata la fattibilità tecnico-economica
È stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per la chiusura definitiva della discarica “Ex Francavilla Ambiente” situata in contrada Feudo Inferiore, nel comune di Francavilla Fontana. L’intervento prevede la chiusura dell’area di stoccaggio dei rifiuti e l’adozione di misure per la messa in sicurezza dell’area. La decisione riguarda esclusivamente l’aspetto tecnico e finanziario del progetto, senza altre indicazioni su tempistiche o modalità di attuazione.
FRANCAVILLA FONTANA - Approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica relativo all'intervento di chiusura definitiva della discarica “Ex Francavilla Ambiente” in contrada Feudo Inferiore (Francavilla Fontana). Ad annunciarlo, la lista civica “Idea per Francavilla”, che esprime “grande. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
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