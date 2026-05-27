Chiusura definitiva della discarica | approvata la fattibilità tecnico-economica

Notizia in breve

È stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per la chiusura definitiva della discarica “Ex Francavilla Ambiente” situata in contrada Feudo Inferiore, nel comune di Francavilla Fontana. L’intervento prevede la chiusura dell’area di stoccaggio dei rifiuti e l’adozione di misure per la messa in sicurezza dell’area. La decisione riguarda esclusivamente l’aspetto tecnico e finanziario del progetto, senza altre indicazioni su tempistiche o modalità di attuazione.