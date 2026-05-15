Porta Romana approvato progetto fattibilità tecnico-economica per il restauro

A Firenze, la giunta comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per il restauro di Porta Romana, con un investimento di 250.000 euro. La delibera è stata firmata dall’assessore alla cultura, confermando l’avvio delle operazioni di conservazione dell’antica porta. Il progetto prevede interventi specifici per il restauro e il recupero strutturale dell’edificio storico. L’approvazione rappresenta il primo passo formale verso l’avvio dei lavori di restauro.

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