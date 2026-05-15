Porta Romana approvato progetto fattibilità tecnico-economica per il restauro
A Firenze, la giunta comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per il restauro di Porta Romana, con un investimento di 250.000 euro. La delibera è stata firmata dall’assessore alla cultura, confermando l’avvio delle operazioni di conservazione dell’antica porta. Il progetto prevede interventi specifici per il restauro e il recupero strutturale dell’edificio storico. L’approvazione rappresenta il primo passo formale verso l’avvio dei lavori di restauro.
Firenze, 15 maggio 2026 – Un investimento da 250.000 euro e il progetto di attibilità tecnico-economica per il restauro conservativo di Porta Romana è realtà: c'è stata l'approvazione della giunta, con una delibera dell'assessore alla cultura Giovanni Bettarini. Le risorse rientrano nel Piano unitario mura arnolfiane, dedicato alla tutela e valorizzazione della cinta muraria storica fiorentina. Il nuovo progetto, si legge in una nota, punta al recupero conservativo del monumento attraverso rilievi digitali, indagini strutturali e studi sulla vulnerabilità sismica, con interventi mirati al consolidamento e alla prevenzione delle infiltrazioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Sullo stesso argomento
Torre dei Modenesi a Finale Emilia, consegnato in Regione il progetto di fattibilità tecnico-economicaL'intervento prevede la ricostruzione con manufatti artigianali in cotto, riutilizzando anche le pietre originali che i volontari erano riusciti a...
Giunta, ok al progetto di fattibilità tecnico-economica di adeguamento sismico della scuola San FilippoTempo di lettura: < 1 minutoLa Giunta, presieduta dal sindaco Clemente Mastella, ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica di...
Restauro conservativo di Porta Romana, progetto approvatoIl Comune di Firenze ha approvato in Giunta il progetto di fattibilità tecnico-economica per il restauro conservativo di Porta Romana, uno dei principali accessi storici della città. L’intervento, app ... nove.firenze.it