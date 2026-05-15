Porta Romana approvato progetto fattibilità tecnico-economica per il restauro

Da lanazione.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Firenze, la giunta comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per il restauro di Porta Romana, con un investimento di 250.000 euro. La delibera è stata firmata dall’assessore alla cultura, confermando l’avvio delle operazioni di conservazione dell’antica porta. Il progetto prevede interventi specifici per il restauro e il recupero strutturale dell’edificio storico. L’approvazione rappresenta il primo passo formale verso l’avvio dei lavori di restauro.

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Firenze, 15 maggio 2026 – Un investimento da 250.000 euro e il progetto di attibilità tecnico-economica per il restauro conservativo di Porta Romana è realtà: c'è stata l'approvazione della giunta, con una delibera dell'assessore alla cultura Giovanni Bettarini. Le risorse rientrano nel Piano unitario mura arnolfiane, dedicato alla tutela e valorizzazione della cinta muraria storica fiorentina. Il nuovo progetto, si legge in una nota, punta al recupero conservativo del monumento attraverso rilievi digitali, indagini strutturali e studi sulla vulnerabilità sismica, con interventi mirati al consolidamento e alla prevenzione delle infiltrazioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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