Una conduttrice ha riferito che, dopo essere caduta, uomini le hanno offerto aiuto, mentre le donne sono state responsabili di alcune aggressioni. Ha anche menzionato un commento di un collega, che le aveva detto di essere molto bella, definendo il commento come un complimento e negando che ci fosse sessismo. Inoltre, ha commentato un episodio con un collega, sostenendo che il clamore sollevato riguardo a quel momento è eccessivo e che sono state coinvolte accuse di sessismo e mancanza di rispetto nei confronti del ruolo di donna in televisione.

«Il siparietto con Landucci? Si è sollevato un polverone per niente, è stato chiamato in causa il sessismo, il mancato rispetto del ruolo di donna conduttrice. Io non ci ho visto nulla di tutto questo». Monica Bertini, in una chiacchierata nel podcast «Centrocampo», risponde così all’episodio che l’ha vista protagonista con l'ex vice allenatore del Milan, che prima di intraprendere la carriera di tecnico è stato portiere nel Brescia (nelle stagioni 1992-1993 e 1993-1994, collezionando 44 presenze). Ora allenatore in seconda al Napoli, Marco Landucci, in quell’occasione, si era lasciato andare ad apprezzamenti in diretta rivolti alla giornalista, definendola «molto bella». 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

© Brescia.corriere.it - Monica Bertini: «Quando sono caduta, mi hanno teso la mano gli uomini: a farmi male sono state le donne. Landucci mi disse che ero molto bella, un complimento: ma quale sessismo?»

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