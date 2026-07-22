Camera di Commercio il Bilancio di sostenibilità misura gli impatti | quasi 18 milioni restituiti al territorio

La Camera di Commercio ha presentato il Bilancio di sostenibilità, che valuta gli impatti delle attività svolte. Nel rapporto sono indicati quasi 18 milioni di euro restituiti al territorio. Il documento non si limita a mostrare dati, ma analizza se le politiche adottate hanno prodotto i risultati previsti.

Bergamo. Non soltanto un documento di rendicontazione, ma uno strumento per capire se le politiche adottate stanno davvero producendo i risultati attesi. È questa la filosofia con cui la Camera di Commercio di Bergamo ha presentato martedì 21 luglio, nella Sala Giunta dell’ente, il suo sesto Bilancio di sostenibilità (redatto secondo gli standard internazionali GRI), il primo del nuovo mandato amministrativo e politico avviato nel 2025. Un Bilancio che, nelle parole del presidente Giovanni Zambonelli, rappresenta “una verifica che le scelte prese siano quelle che il territorio richiede”. A illustrarne nel dettaglio numeri, risultati e traiettorie è stata il segretario generale Maria Paola Esposito, che ha sottolineato come questa edizione rappresenti un traguardo importante anche dal punto di vista organizzativo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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