Camera di commercio approvato il bilancio 2025 | 7,5 milioni investiti in interventi diretti nel territorio

Da cesenatoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il Consiglio della Camera di commercio della Romagna ha approvato il bilancio 2025 con 7,5 milioni di euro destinati a interventi nel territorio. La seduta si è svolta il 26 maggio 2026 e l’approvazione è avvenuta all’unanimità. Il bilancio mostra una situazione patrimoniale stabile e in equilibrio.

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Il Consiglio della Camera di commercio della Romagna, nella seduta del 26 maggio 2026, ha approvato all’unanimità il bilancio di esercizio 2025, un bilancio tendenzialmente in salute e in equilibrio, con una solida situazione patrimoniale.La Camera, infatti, ha un patrimonio netto di quasi 64. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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