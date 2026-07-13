Il bilancio di sostenibilità dell' Università di Bologna | Gli studenti fruttano al territorio più di 2 milioni di euro al giorno

Gli studenti dell’Università di Bologna generano oltre 2 milioni di euro al giorno per il territorio. Questo dato deriva dal nuovo bilancio di sostenibilità dell’ateneo, che ha stimato l’impatto economico degli iscritti a livello locale. La cifra si riferisce a tutte le attività e spese legate agli studenti, evidenziando un contributo finanziario quotidiano significativo per l’area circostante.

Gli studenti dell'Alma Mater di Bologna fruttano al territorio in media più di due milioni di euro al giorno. Il valore emerge dal nuovo bilancio di sostenibilità dell'Ateneo felsineo, che ha calcolato anche l'impatto economico dei propri iscritti a livello locale. Nel 2025 il ritorno è stato di oltre 808 milioni di euro, di cui 629 milioni nella sola provincia di Bologna e 179 milioni nelle sedi dei Campus della Romagna. Guardando alla sola provincia di Bologna, se si sommano gli impatti generati dal bilancio dell'Università (561 milioni di euro, compresi gli investimenti) e quelli generati dagli studenti, si può stimare un impatto economico complessivo diretto e indiretto pari a circa 1,2 miliardi di euro, ovvero circa il 2,3% del Pil provinciale. 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

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